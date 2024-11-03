В Калуге проверят готовность убежищ

МЧС Калужской области объявило о предстоящей проверке защитных сооружений гражданской обороны. В ближайшее время специалисты МЧС совместно с представителями Росимущества и городской управы начнут инвентаризацию, чтобы оценить состояние объектов и их готовность к использованиюМЧС Калужской области объявило о предстоящей проверке защитных сооружений гражданской обороны.