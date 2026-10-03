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Регионы России

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Дмитрий Медведев раскрыл суть поддержки России Ирану на фоне конфликта

Дмитрий Медведев раскрыл суть поддержки России Ирану на фоне конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Gostelradio Исламской Республики Иран подробно рассказал, в чём заключалась поддержка России Ирану на фоне нарастающего конфликта вокруг страны.

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