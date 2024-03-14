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Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта

Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта

Специалисты Института изучения войны (ISW) из США считают, что Киев не располагает достаточным количеством боеприпасов, поэтому снабжает ими в первую очередь те подразделения ВСУ, которые подвергаются наиболее интенсивным атакам российских войск.

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