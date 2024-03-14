Американские эксперты предрекают прорыв армии России на ранее стабильных участках фронта

Специалисты Института изучения войны (ISW) из США считают, что Киев не располагает достаточным количеством боеприпасов, поэтому снабжает ими в первую очередь те подразделения ВСУ, которые подвергаются наиболее интенсивным атакам российских войск.
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