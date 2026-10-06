Русская классика глазами китайского режиссёра

17 октября на Камерной сцене Московского драмтеатра «Сфера» состоится премьера спектакля «Невеста» по рассказу Чехова Постановку выпускают Ичэнь Лю – выпускница режиссёрского факультета ГИТИСа, а также сценограф и художник по костюмам Зося Манакова и хореограф Елизавета Матвиевич.