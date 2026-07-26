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Роботы-снабженцы ВСУ уничтожены дронами «Севера» под Сумщиной

Роботы-снабженцы ВСУ уничтожены дронами «Севера» под Сумщиной

Роботы-снабженцы ВСУ уничтожены дронами «Севера» под Сумщиной Юлия ЧелкановаВ Сумской области российские операторы FPV-дронов из группировки войск «Север» ликвидировали три наземных робототехнических комплекса (НРТК), принадлежащих украинской армии.

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