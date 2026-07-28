Румыния потратила 1,5 млн евро, испугавшись 3-х "русских беспилотников"

После серии инцидентов с беспилотниками Румыния подсчитала расходы и пришла к неприятному выводу. Оказалось, что борьба с тремя "русскими беспилотниками" обошлась стране примерно в 1,5 миллиона евро, поэтому теперь в Бухаресте ищут более дешёвые способы защиты воздушного пространства.
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