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Царьград

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Румыния потратила 1,5 млн евро, испугавшись 3-х "русских беспилотников"

Румыния потратила 1,5 млн евро, испугавшись 3-х "русских беспилотников"

После серии инцидентов с беспилотниками Румыния подсчитала расходы и пришла к неприятному выводу. Оказалось, что борьба с тремя "русскими беспилотниками" обошлась стране примерно в 1,5 миллиона евро, поэтому теперь в Бухаресте ищут более дешёвые способы защиты воздушного пространства.

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