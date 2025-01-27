Незадача... Поплавская

Violetta Strizhakova ну вот такие из артистов политические деятели! Один другого хлеще ).

Мурзик Труп на главной площади, плохая примета и смех для наших врагов, прямо как древние дикие племена, даже Египтяне прятали мумии а не выставляли на показ, не хотите хоронить ладно, перенесите куда нибудь в музей коммунизма и ходите туда кланяться.