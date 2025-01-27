Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Незадача... Поплавская

Незадача... Поплавская

Яна Поплавская, актриса, которая в советское время получила известность благодаря роли Красной Шапочки в детском фильме, тоже есть-пить не может, мечтает Ленина похоронить.

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Комментарии
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Violetta Strizhakova
ну вот такие из артистов политические деятели! Один другого хлеще ).
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1 час.
Мурзик
Труп на главной площади, плохая примета и смех для наших врагов, прямо как древние дикие племена, даже Египтяне прятали мумии а не выставляли на показ, не хотите хоронить ладно, перенесите куда нибудь в музей коммунизма и ходите туда кланяться.
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1 час.
Анатолий Зотов
А как вы относитесь к некрополю в Архангельском соборе кремля и к различным ракам с мощами святых в храмах?
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1 час.

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