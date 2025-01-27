Яна Поплавская, актриса, которая в советское время получила известность благодаря роли Красной Шапочки в детском фильме, тоже есть-пить не может, мечтает Ленина похоронить.
Незадача... Поплавская
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Violetta Strizhakova
ну вот такие из артистов политические деятели! Один другого хлеще ).
Ответить
1 час.
Мурзик
Труп на главной площади, плохая примета и смех для наших врагов, прямо как древние дикие племена, даже Египтяне прятали мумии а не выставляли на показ, не хотите хоронить ладно, перенесите куда нибудь в музей коммунизма и ходите туда кланяться.
Ответить
1 час.
Анатолий Зотов
А как вы относитесь к некрополю в Архангельском соборе кремля и к различным ракам с мощами святых в храмах?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии