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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Клуб занимает последнее место в своем дивизионе и 15-е на Востоке

«Питтсбург» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Клуб занимает последнее место в своем дивизионе и 15-е на Востоке

«Пингвинс» продолжили западное турне поражением от «Сан-Хосе» (1:2).  До этого пенсильванцы проиграли «Анахайму» (1:5) и «Сиэтлу» (1:4).

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