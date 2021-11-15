Юрий Селиванов: И последние не станут первыми

Традиционное и ставшее почти ритуальным преклонение перед якобы непревзойденной военной мощью США мешает некоторым экспертам сделать адекватные выводы, которые диктует меняющаяся буквально на глазах военно-политическая реальность В связи с выходом на портале Ньюс Фронт моей статьи «Стратегический цугцванг США», в которой затрагивались вопросы соотношения сил между ведущими военными державами мира, некоторые аналитики и эксперты выразили свое несогласие с основными сформулированными в материале тезисами.