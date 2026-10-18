Германское предприятие Kromberg & Schubert, располагающееся в украинском Луцке, прекратило работать после серии российских ударов по производственным цехам.
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в Луцке был завод,который выпускал амфибии ЛуАЗ...за ним рыбаки-охотники в очередь стояли...эх,хохлы,такую страну просрали...говорил я в 2014м году западенцам-"Ловите момент,отделяйтесь от остальной окраины и провозглашайте ЗУНР,как это было в Гражданскую...это ваш единственный шанс!"....а они мне хором блеяли-"Навищо нам Запад,у нас будэ уся Украйна!"....ДБ!