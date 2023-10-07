Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 836 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Глубоко нас рать куда поедет ПугачеваИ куда теперь пое...
  • Мария Беликова
    Наши Алкины Галкины убежали от войны очень кстати. Пусть там, одев памперсЫ, продолжают бороться за мир с песней "мы ...Уничтожение «неуя...
  • Сергей Бессонов
    Не придумывай 123-я! Ленин сказал не так: "Каждая кухарка должна учиться управлять государством..." Учиться и сможет ...«Пашиняна развели...

Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля

Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.  «Защита своей земли и святынь от оккупации, агрессии, ежедневных преступлений и терроризма, организованного сионистским режимом, является естественным и законным правом угнетенной палестинской нации», - прокомментировал он заявление движения ХАМАС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх