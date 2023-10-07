Иран поддерживает право палестинского народа на защиту от агрессии со стороны Израиля

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи. «Защита своей земли и святынь от оккупации, агрессии, ежедневных преступлений и терроризма, организованного сионистским режимом, является естественным и законным правом угнетенной палестинской нации», - прокомментировал он заявление движения ХАМАС.