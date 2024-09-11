Пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

Алексей Смирнов

Разобраться нужно. откуда у пенсионера такой долг. Если пенсионер дуркует и решил прикупить себе имущество не первой необходимости, за которое не смог расплатиться, это одно. а если такие долги набежали за коммуналку и лекарства. то нужно снять эту сумму с зарплат чиновников. вплоть до президента. а потом гнать их коленом под зад. на ту же самую пенсию. Ибо вины пенсионера здесь не будет.