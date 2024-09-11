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Пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

Пенсионеру с долгом в 1 млн рублей лучше стать банкротом

Если долг у пенсионера достиг 1 млн рублей и приставы открыли исполнительное производство, лучше стать банкротом.

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Комментарии
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В
Василий
В российском капиталистическом государстве за долги снимут последние трусы, всё остальное болтовня.
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14 час.
Алексей Смирнов
Разобраться нужно. откуда у пенсионера такой долг. Если пенсионер дуркует и решил прикупить себе имущество не первой необходимости, за которое не смог расплатиться, это одно. а если такие долги набежали за коммуналку и лекарства. то нужно снять эту сумму с зарплат чиновников. вплоть до президента. а потом гнать их коленом под зад. на ту же самую пенсию. Ибо вины пенсионера здесь не будет.
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11 час.
Владимир Соколов
не платить))реальных выход для пенсионера, ему всё равно терять нечего))пусть приставы занимаются. 😂
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46 мин.

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