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Марочко: армия Украины превратила центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

Марочко: армия Украины превратила центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

Вооруженные силы Украины превратили центр города Часов Яр в сплошной укрепленный район. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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