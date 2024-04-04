Марочко: армия Украины превратила центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

Вооруженные силы Украины превратили центр города Часов Яр в сплошной укрепленный район. Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.
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