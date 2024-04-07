🛠 Реставрацию водолечебницы имени Гинали в Балаклаве планируют закончить в 2025 году С ремонта водолечебницы в Балаклаве стартует большая реконструкция набережной Назукина.
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🛠 Реставрацию водолечебницы имени Гинали в Балаклаве планируют закончить в 2025 году С ремонта водолечебницы в Балаклаве стартует большая реконструкция набережной Назукина.