Музей-заповедник Гатчина приглашает на уникальную выставку «Кирасиры Ея Величества»

Государственный музей-заповедник «Гатчина» приглашает на масштабную выставку «Кирасиры Ея Величества», посвященной истории одного из самых известных полков русской императорской гвардии – лейб-гвардии Кирасирского ее величества полка.
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