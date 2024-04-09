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Закон и Порядок

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В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.

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