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Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от попыток помешать ракетным испытаниям КНДР

Сестра Ким Чен Ына предостерегла США от попыток помешать ракетным испытаниям КНДР

Пхеньян, 8 марта. Корейская Народно-Демократическая Республика воспримет как объявление войны попытку США сбить северокорейскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) во время испытаний в Японском море.

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