Москвичей предупредил о гололедице со среды

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщил Агентству городских новостей "Москва", что среди среды, 18 октября, и до конца текущей недели в столице ожидается гололедица из-за понижения температуры .
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