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Нижегородская правда

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Андрей Дахин: «Страх блокирует настрой на многодетность и вообще на брак»

Андрей Дахин: «Страх блокирует настрой на многодетность и вообще на брак»

«Вопросы совершенствования региональных программ повышения рождаемости, а также мер и практик, касающихся поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми возникают не на «ровном месте», — напомнил д.

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