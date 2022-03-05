Министр здравоохранения РФ: Дефицита лекарств в стране нет

Следить за наличием медицинских препаратов в России будет специальная рабочая группаФото Pixabay License Михаил Мурашко провел совещание с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора по вопросам обеспечения медицинской продукцией.
Следить за наличием медицинских препаратов в России будет специальная рабочая группаФото Pixabay License Михаил Мурашко провел совещание с представителями Минпромторга, Минфина, ФАС, и Росздравнадзора по вопросам обеспечения медицинской продукцией.
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