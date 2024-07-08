Microsoft запатентовала технологию защиты от «визуального взлома» с помощью отс...

Microsoft запатентовала технологию защиты от «визуального взлома» с помощью отслеживания взглядаКомпания Microsoft подала заявку на регистрацию патента на новую технологию, которая использует отслеживание взгляда для защиты информации на экране компьютера от посторонних глаз в общественных местах.