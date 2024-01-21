Дрозденко: пострадавших в результате пожара в порту Усть-Луги нет

В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил в социальных сетях, что пострадавших в результате пожара на терминале компании «Новотек» в порту Усть-Луга нет.
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