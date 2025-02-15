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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дарья Садкова: «Надеюсь, на следующих стартах буду еще увереннее в короткой программе. Она для меня достаточно нервная, от нее многое зависит»

Фигуристка набрала 71,12 балла за прокат короткой программы в финале Гран‑при России. Она занимает промежуточное седьмое место.

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