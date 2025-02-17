BYD начнёт вводить в эксплуатацию твердотельные аккумуляторы с 2027 года Китай...

BYD начнёт вводить в эксплуатацию твердотельные аккумуляторы с 2027 годаКитайская компания BYD является не только крупнейшим в мире производителем электромобилей и подзаряжаемых гибридов, но и вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов.
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