BYD начнёт вводить в эксплуатацию твердотельные аккумуляторы с 2027 года Китай...

BYD начнёт вводить в эксплуатацию твердотельные аккумуляторы с 2027 годаКитайская компания BYD является не только крупнейшим в мире производителем электромобилей и подзаряжаемых гибридов, но и вторым по величине производителем тяговых аккумуляторов.