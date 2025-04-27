Пушков назвал запрет флагов СССР в ФРГ возвратом антироссийской Германии

Запрет на демонстрацию флагов СССР и России 8 и 9 мая в Германии представляет собой «идеологический реванш» и может свидетельствовать о возрождении милитаристской антироссийской направленности в политике ФРГ, заявил сенатор Алексей Пушков 27 апреля в своем Telegram-канале.