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Хәрби объектта теракт әзерләгән өчен, Адыгеядә яшәүче ир-ат тоткарланган

Федераль иминлек хезмәте тарафыннан Адыгеядә яшәүче ир-ат тоткарланган. Ул Россия Саклану министрлыгы объектында теракт әзерләүдә шикләнелә.

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