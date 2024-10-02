Возобновляется паромное сообщение между Стамбулом и Бургасом

С 11 октября вновь запускается паромное сообщение между Стамбулом (Турция) и Бургасом (Болгария). Перевозки будет осуществлять судно IDO Karadeniz, построенное в 1987 году, которое сейчас курсирует на маршруте между Кушадасы и Патмосом.
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