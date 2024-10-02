Кактус путешес...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кактус путешественник

2 435 подписчиков

Возобновляется паромное сообщение между Стамбулом и Бургасом

С 11 октября вновь запускается паромное сообщение между Стамбулом (Турция) и Бургасом (Болгария). Перевозки будет осуществлять судно IDO Karadeniz, построенное в 1987 году, которое сейчас курсирует на маршруте между Кушадасы и Патмосом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх