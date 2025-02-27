Масленичные гуляния на ВДНХ

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы вместе проводить зиму и отметить Масленицу. До 2 марта посетителей выставки ждут тематическая программа на катке, концерты у арки главного входа, мастер-классы и другие развлечения.
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