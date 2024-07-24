Лев Валерич. mastodont ."Согласно политики Гнчак и Дашнакцутун, на территории Великой Армении не должно было остаться никого, кроме армян.
"Армяне самый добрый народ", - в таком случае, вы не все знаете...
Комментарии
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Елена
Нация, которая не воспринимает чужих от слова "вообще", существуют только они, остальные - грязь... Был опыт работы под таким руководством, хуже ничего я не встречала. Их бы всех в отдельный вольер... 😆
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2 час.
sylpfide sylpfide
Наглее армян - людей нет, от слова вообще. Этот народ считает что им все что-то должны. Что они люди. а остальные мусор. А мусор то они.
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1 час.
Горыныч
армяне практически поголовно торгаши.
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52 мин.
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