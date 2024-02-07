Что хорошего для мира сделал Чингизхан, и почему об этом не любят вспоминать историки

Монгольская империя была самой крупной империей за всю историю человечества. Чингисхану удалось завоевать и объединить почти всю Азию, включая Китай, Среднюю Азию и Кавказ, и добраться со своими войсками до Восточной Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии