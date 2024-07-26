Ученые выяснили, как гренландские акулы могут доживать до 500 лет

Эксперты полагают, что разгадали секрет гренландских акул, способных жить до 500 лет. Теории о долгой жизни этих морских обитателей связывали с суперхолодной средой их обитания, поскольку они населяют воды Арктики и Северной Атлантики на глубинах до 2647 м, и с их минимальным количеством движения.
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