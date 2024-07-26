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Ученые выяснили, как гренландские акулы могут доживать до 500 лет

Ученые выяснили, как гренландские акулы могут доживать до 500 лет

Эксперты полагают, что разгадали секрет гренландских акул, способных жить до 500 лет. Теории о долгой жизни этих морских обитателей связывали с суперхолодной средой их обитания, поскольку они населяют воды Арктики и Северной Атлантики на глубинах до 2647 м, и с их минимальным количеством движения.

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