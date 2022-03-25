Исполнится ли ваше желание, выберите яблоко и узнайте. Позвольте вашим тайным желаниям исполниться! С давних времен люди хотели знать будущее, чтобы избежать проблем и неудач, узнать исполнятся ли их мечты и какие сюрпризы готовит им судьба.