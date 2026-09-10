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Что такое «аура‑фарминг» и как пофигизм стал трендом у зумеров

Что такое «аура‑фарминг» и как пофигизм стал трендом у зумеров

В одно мгновение вирусный мем превратился в образ жизни целого поколения. Так появился термин «аура‑фарминг» — концепция, в которой пофигизм и невозмутимость облекаются в эстетическую форму.

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