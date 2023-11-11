Менеджер Нурмагомедова: мы не знали, что в лекарствах были запрещенные вещества

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, заявил, что спортсмен проходил лечение и принимал препараты, в которых было запрещенное вещество, по назначению врача за три месяца до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300.
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