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Менеджер Нурмагомедова: мы не знали, что в лекарствах были запрещенные вещества

Менеджер Нурмагомедова: мы не знали, что в лекарствах были запрещенные вещества

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, заявил, что спортсмен проходил лечение и принимал препараты, в которых было запрещенное вещество, по назначению врача за три месяца до боя с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300.

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