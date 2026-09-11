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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захаркин об идее проводить серию буллитов до игры: «Все новое всегда кажется странным. Пока это спорно. Но мне нравится, что в КХЛ постоянно что-то придумывают»

Советник гендиректора СКА , заслуженный тренер России Игорь Захаркин высказался высказался об идее проводить буллитные серии до начала матчей.

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