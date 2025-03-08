НАСА и Россия продолжают сотрудничество для развития МКС вместе с SpaceX

НАСА усиливает сотрудничество с Россией и другими странами для успешной работы МКС. Экипаж, в который входят космонавты из России, США и Японии, готовится к запуску 12 марта на корабле Crew Dragon во Флориде в рамках программы Commercial Crew.
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