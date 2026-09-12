One Of CBS's First Sci-Fi Series Began As A Long-Running Radio Show

Before CBS became a TV giant, one of its earliest sci-fi series brought a beloved radio hero to the screen, and most people have forgotten it.
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