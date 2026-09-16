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Тульские новости

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Тульская область определила квоты на отлов бобров и куниц

Тульская область определила квоты на отлов бобров и куниц

В Тульской области определены квоты на отлов бобров и куниц в осенне-зимний сезон.Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области опубликовало приказ, определяющий количество особей бобра европейского и куниц (лесной и каменной), разрешенных к изъятию в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

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