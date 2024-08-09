Вучич: Россия предупредила Сербию о готовящемся госперевороте

Предупреждение о подготовке в Сербии западными силами массовых беспорядков с целью государственного переворота предупредила Россия, заявил глава республики Александар Вучич 9 августа на встрече с журналистами.
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