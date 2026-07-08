Кого затронет новая форма медицинского освидетельствования военнослужащих

Минобороны предложило изменить правила медосвидетельствования будущих военнослужащих. Поправки коснутся только периодов мобилизации, военного положения и военного времени — на срочников и обычных контрактников они не распространятся.
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