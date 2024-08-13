АТАКА НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ – ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЁВР: УГРОЗА НАМНОГО СТРАШНЕЕ

Питер Столыбин

Ну, попали фашистские дроны в эти градирни и что дальше, опять проглотим, как проглатывали много такого, за что пиндосы разбомбили бы в пух и прах всё на белом свете. А мне так кажется, что настала пора за всё поквитаться с Западом самым решительном образом. Всё одно, не дадут они нам жить, как не надувай щёки.