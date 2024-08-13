Вечером в воскресенье, 11 июля, ВСУ вновь, в очередной уже раз, атаковали Запорожскую АЭС, повредив ударом дрона-камикадзе одну из двух градирен станции.
АТАКА НА КУРСКУЮ ОБЛАСТЬ – ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЁВР: УГРОЗА НАМНОГО СТРАШНЕЕ
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Отодвигать надо укров. А то плачемся и плачемся Западу в жилетку.
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9 час.
нл
николай лебедев
Пластик-там такие решетки пластиковые, куски видно у подножия градирни.
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5 час.
Питер Столыбин
Ну, попали фашистские дроны в эти градирни и что дальше, опять проглотим, как проглатывали много такого, за что пиндосы разбомбили бы в пух и прах всё на белом свете. А мне так кажется, что настала пора за всё поквитаться с Западом самым решительном образом. Всё одно, не дадут они нам жить, как не надувай щёки.
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34 мин.
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