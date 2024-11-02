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Царьград

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Терапевт рассказала, людям с какой группой крови не грозит онкология

Терапевт рассказала, людям с какой группой крови не грозит онкология

Люди с четвертой группой крови имеют самую высокую способность к производству интерферона.Исследования показали, что группа крови может влиять на способность организма производить интерферон, который имеет большое значение для иммунной системы.

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