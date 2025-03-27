Rivian запускает новый стартап в сфере микромобильности под названием Also с привлечением $105 млн от Eclipse

До того как в 2009 году Эр Джей Скэринг основал компанию Rivian, он думал о микромобильности. Более десяти лет спустя его размышления вылились в небольшую программу skunkworks внутри Rivian, целью которой было ответить на один вопрос: Можно ли свести технологию компании к чему-то меньшему и более доступному, чем ее электрические фургоны, грузовики и внедорожники? Ответ был положительным.