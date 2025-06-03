Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Москве с 3 июня

Москву и Подмосковье ждут кратковременные дожди и сильный ветер с 3 по 6 июня. Специалист центра «Метео» Александр Ильин сообщает о температуре от +12 до +24 градусов, западном и северо-западном ветре, облачности и высоком атмосферном давлении всю неделю.