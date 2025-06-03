Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 039 подписчиков

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Москве с 3 июня

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Москве с 3 июня

Москву и Подмосковье ждут кратковременные дожди и сильный ветер с 3 по 6 июня. Специалист центра «Метео» Александр Ильин сообщает о температуре от +12 до +24 градусов, западном и северо-западном ветре, облачности и высоком атмосферном давлении всю неделю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх