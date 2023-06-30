Собянин: Четверть победителей конкурса перспективных российских брендов пришлась на московские компании

При этом конкурс продемонстрировал разнообразие качественных отечественных брендов Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов, который впервые прошел в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
При этом конкурс продемонстрировал разнообразие качественных отечественных брендов Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах конкурса перспективных российских брендов, который впервые прошел в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».
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