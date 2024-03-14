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На 14 лет осудили иностранца-педофила, развращавшего детей в Сети

На 14 лет осудили иностранца-педофила, развращавшего детей в Сети

Global Look Press/Ingram Images В Алтайском крае на 14 лет колонии строгого режима осудили 38-летнего педофила, гражданина Таджикистана, который по интернету развращал девочек и принуждал их отправлять ему интимные фотографии и видео.

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