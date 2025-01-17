В России могут начать учитывать оценку по истории при поступлении в вуз

С такой идеей выступил депутат Госдумы Александр Аксененко Депутат Госдумы Александр Аксененко от партии «Справедливая Россия – За правду» обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко с предложением включить оценку по истории из школьного аттестата в результаты, учитываемые при поступлении в высшие учебные заведения.