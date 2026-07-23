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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» продлил контракт с Хейненом на год и 1 млн долларов. Форвард набрал 10 очков в 33 матчах за клуб после обмена из «Питтсбурга»

«Коламбус» подписал новый контракт с нападающим Дэнтоном Хейненом . 31-летний форвард заключил с клубом двустороннее соглашение на один год.

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