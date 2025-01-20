QNET подписал контракт с «МанСити» еще на три года

Футбольный клуб и его спонсор международная компания прямых продаж сотрудничают уже десять лет. Мужской и женский составы ФК «Манчестер Сити» и его спонсор — международная компания прямых продаж QNET – продолжат сотрудничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)