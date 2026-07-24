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Спорт Уик-Энд

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Колосков и после вердикта КДК продолжает считать Соболева «систематическим провокатором» - насмотрелся на аргентинцев на ЧМ

Колосков и после вердикта КДК продолжает считать Соболева «систематическим провокатором» - насмотрелся на аргентинцев на ЧМ

«Соболев - систематический провокатор, ему надо поработать над своим поведением, иначе ничем хорошим это для него не закончится, - заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя решение КДК ограничиться 30 тысячным штрафом в рублях нападающего за его провоцирование фанатов «Спартака» в матче за Суперкубок России.

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