Колосков и после вердикта КДК продолжает считать Соболева «систематическим провокатором» - насмотрелся на аргентинцев на ЧМ

«Соболев - систематический провокатор, ему надо поработать над своим поведением, иначе ничем хорошим это для него не закончится, - заявил почётный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя решение КДК ограничиться 30 тысячным штрафом в рублях нападающего за его провоцирование фанатов «Спартака» в матче за Суперкубок России.